Счетная палата предупредила о сокращении пенсионных баллов у части россиян в 2023 году

Значительное наращивание базы исчисления страховых взносов с 2023 года приведет к уменьшению количества пенсионных прав у части россиян. Слова аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина приводит РБК.

В 2022 году база по страховым взносам в Пенсионный фонд (ПФР) составляет 1,565 млн руб. Однако в 2023-м этот показатель должен увеличиться на 22,5%.

«(Новый — «Газета.Ru») размер базы определен исходя из прогнозной среднемесячной зарплаты в России и коэффициента 2,3. При этом применение повышающего коэффициента для граждан, у которых зарплата вырастет меньше, чем база, или будет равна среднемесячной зарплате в стране, приведет к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3%», — предупредил Штогрин.

По его словам, из-за снижения реальных располагаемых доходов населения необходимо «прокачать» новый подход к формированию пенсионных накоплений граждан.

«Учитывая, что пятая часть работников с низкими зарплатами у нас в стране не могут формировать даже требуемую страховую пенсию по старости — это 30 баллов, необходимость такого подхода следует еще раз «прокачать», — заключил Штогрин.

Балльная система расчета пенсий в России была введена в 2015 году. Каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах. Их итоговое количество напрямую зависит от ежегодных сумм отчислений страховых взносов с зарплаты. Чтобы пенсионные баллы не снизились по сравнению с предыдущим годом, зарплата гражданина должна вырасти хотя бы на тот же процент, на сколько растет база. Однако из-за общей неопределенности в российской экономике из-за международных санкций добиться этого будет труднее, чем в обычное время.

9 октября доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала россиянам, как увеличить пенсию, не выходя на работу. Пенсионные балы можно получить по уходу за ребенком. Полтора года за первого ребенка добавляют 2,7 балла, за второго — 5,4, а за третьего уже 8,1. Кроме того, 1,8 балла можно получить за службу в армии или при уходе за инвалидом или престарелым.