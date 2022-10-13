Меркель сочла рациональной закупку у РФ больших объемов газа в бытность канцлером

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, когда она занимала свой пост, покупка газа у России была рациональной идеей. Об этом она сообщила журналистам, передает Associated Press.

По ее словам, это было разумным решением, так как покупка газа у РФ обходилась Германии дешевле. Меркель считает, что «даже в годы «холодной войны» Россия была надежным поставщиком энергоресурсов».

Бывший канцлер также дала понять, что не сожалеет о своем решении 2011 года о поэтапном свертывании работы АЭС в Германии до конца 2022 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал ошибку своей страны, которая привела к зависимости от российского газа.

По мнению канцлера, ошибка его страны заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с РФ, сколько в том, что она не создала необходимой инфраструктуры или не построила терминалы для сжиженного природного газа, чтобы при необходимости иметь возможность быстро менять поставщика.

Политик отметил, что в этой связи необходимо возобновить работу над приостановленным в 2019 году проектом доставки газа из Алжира через Португалию, Испанию и Южную Францию в Центральную Европу Midcat.