Bloomberg: нефтяные танкеры подорожали вдвое из-за антироссийских санкций Евросоюза

Стоимость покупки нефтяных танкеров, способных плавать в ледяных водах, увеличилась вдвое. Причиной тому стали антироссийские санкции Евросоюза на импорт сырья, сообщает Bloomberg.

«Некоторые суда ледового класса Aframax недавно были проданы по цене от 31 миллиона до 34 миллионов долларов, что вдвое дороже, чем годом ранее. Предложения на танкеры были агрессивными, и большинство покупателей предпочитают сохранять свою личность в секрете», — говорится в материале.

Удорожание подобных судов происходит на фоне запрета европейских стран импортировать российскую нефть морским путем. Это ограничение вступит в силу 5 декабря 2022 года, уточняет издание.

«Танкеры меньшего размера типа Aframax пользуются наибольшим спросом, потому что они могут заходить в российский порт Приморск, где находится основная часть его флагманского судна. С начала года было продано около 15 танкеров ледового класса Aframaxes и Long Range-2», — сообщается в статье.

5 октября издание Politico сообщило о намерении властей Евросоюза внимательно следить за сменой флагов у грузовых судов, чтобы пресечь обход антироссийских санкций третьими странами. Для этого планируется ввести соответствующую систему мониторинга.