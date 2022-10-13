Внешний долг России сократился на $45,4 млрд с начала года

Объем внешнего суверенного госдолга России с начала года сократился на 9,4% или $45,4 млрд. К началу октября показатель составил $436,8 млрд, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 436,8 млрд долларов США, уменьшившись с начала 2022 года на 45,4 млрд долларов США, или на 9,4%», — говорится в пресс-релизе валютного регулятора.

При этом внешние обязательства за это время уменьшились по всем институциональным секторам. Исключение составил только сектор органов государственного управления, уточнили в ЦБ.

«Незначительный прирост долга (сектора органов госуправления — «Газета.Ru») обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте», — пояснили в Центробанке.

Наибольшее сокращение долговых обязательств в иностранной валюте продемонстрировали остальные сектора экономики. Это произошло из-за погашения кредитных обязательств перед нерезидентами, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, заключили в ЦБ.

13 июля пресс-служба Банка России опубликовала статистические данные, согласно которым внешний долг России по итогам первого полугодия сократился на 1,9% и составил $472,8 млрд. С января 2022 года снижение достигло $9,2 млрд.