Сбер и «Россети» планируют внедрить кредитные продукты для оплаты сервисов и услуг

Сбер совместно с группой «Россети» планируют внедрение кредитных продуктов для оплаты дополнительных сервисов компании и услуг по технологическому присоединению, сообщает Telegram-канал «Россети».

Предоставлять кредитные продукты планируется с 2023 года, в том числе через онлайн-площадки компании для потребителей, сообщил заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Алексей Мольский на сессии «Российская электроэнергетика: поиск возможностей» в ходе РЭН-2022.

«Мы давно работаем над расширением перечня услуг для потребителей и онлайн-сервисов. Прорабатываемые финансовые решения будут востребованы, в том числе в контексте изменений льготного порядка технологического присоединения», – отметил Алексей Мольский.

Между компаниями уже действует договор на проведение расчетов с использованием банковских карт и Sber Pay на Портале электросетевых услуг и в Мобильном приложении «Россети – Личный кабинет».

Кроме того, в рамках развития клиентских сервисов изучается возможность внедрения в работу Единого контактного центра технологии по роботизированной обработке телефонных обращений. К настоящему времени она уже прошла апробацию с целью получения информации о намерениях заявителей по технологическому присоединению и плановых отключениях юридических лиц.