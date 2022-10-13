Эстония на основании санкций ЕС заморозила российские активы на €20,8 млн

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Ints Kalnins/Reuters

Эстонское бюро данных по отмыванию денег сообщило, что на основании санкций Евросоюза, введенных против России, на данный момент в стране заморожено около €20,8 млн российских активов, передаетРИА «Новости».

Глава бюро Матис Мяэкер сообщил, что его ведомство получило 763 сообщения о применении санкций. Следуя законодательству, о применении санкции должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, включая частных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и регистраторов.

«Полгода назад, когда война в Украине шла уже месяц, общая сумма законно примененных финансовых санкций составила почти €1,7 млн. На сегодняшний день заморожено почти €20,8 млн», — сказал Мяэкер местному порталу.

Увеличение замороженных средств он связал с внесением двух российских олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто в этом списке уже был.

В бюро отметили, что, следуя правилам Евросоюза и руководствуясь списками подсанкционных субъектов, в Эстонии ограничили средства компаний, связанных с Вячеславом Кантором, Андреем Мельниченко, Алексеем Мордашовым. Кроме того, в стране заморожены активы Промсвязьбанка и ВТБ.

Ранее депутаты парламента Эстонии представили проект резолюции, осуждающей присоединение к России новых регионов, а также предлагающей объявить РФ страной — спонсором терроризма.

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