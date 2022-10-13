Песков: Турция с заинтересованностью отреагировала на предложение России создать новый газовый хаб

Турецкая сторона с заинтересованностью восприняла предложение России создать новый газовый хаб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 13 октября в Астане проходят переговоры президентов России и Турции в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

12 октября Путин предложил, чтобы Россия переместила транзит природного газа с «Северных потоков» в Турцию и регион Черного моря.

По словам Пескова, турецкая сторона предварительно поддержала это предложение.

«Была положительная, заинтересованная реакция», — прокомментировал Песков.

Президенты России и Турции поручили проработать возможность создания хаба детально и оперативно.

Озвучивая свое предложение в среду, президент России отметил, что перенаправление транзита российского газа в регион Черного моря и Турции позволило бы сделать этот маршрут основным транзитом российского природного топлива в Европу через Турцию. В результате там может быть создан крупнейший газовый хаб для европейских потребителей, указал Путин. «Если, конечно, они в этом заинтересованы», добавил президент.