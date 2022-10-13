Группа «Россети» выступает за развитие межсистемного взаимодействия на восточном и южном направлениях

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ПАО «Россети»

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на сессии РЭН-2022, посвященной роли энергетики в формировании Большого Евразийского партнерства, рассказал об актуальных задачах компании по расширению международного сотрудничества.

По его словам, активное развитие государств Большой Евразии создает дополнительные вызовы для энергетической отрасли, в том числе в части надежности и обеспечения растущего спроса на электроэнергию. Строительство новых сетевых и генерирующих мощностей может решить эти проблемы, считает он. Таким образом долгосрочное планирование развития энергосистем каждой страны и макрорегиона в целом в таких условиях имеет высокий приоритет. При этом оно должно быть сбалансировано по видам ресурсов, а также учитывать увеличивающееся потребление.

Рюмин подчеркнул, что для стабильного роста экономик государств Большой Евразии необходимы понятные и предсказуемые долгосрочные параметры стоимости и надежности поставок электроэнергии.

«Важную роль здесь играет усиление межсистемных связей стран, позволяющее осуществлять функции резервирования и аварийной взаимопомощи, способствующее расширению технологического сотрудничества», — заявил глава компании.

Он напомнил, что за последние годы «Россети» значительно увеличили инвестиции в Южном и Дальневосточном федеральных округах России. При этом на развитие магистрального комплекса и выдачу мощности новой генерации направлена значительная часть мероприятий.

Кроме того, реализован ряд проектов для расширения трансграничных коридоров. Так, например, была модернизирована система противоаварийного управления в сечении «Россия – Монголия», которая увеличила на 40% – почти до 350 МВт пропускную способность действующих ЛЭП. Причем для это не потребовалось строительство новых энергообъектов.

Также Рюмин отметил широкие возможности для обмена опытом, обучения персонала, совместных проектов с компаниями государств, где энергосистемы исторически основаны на схожих с Россией стандартах, например, с Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, по его слова, актуальной задачей является укрепление сотрудничества в инновационной сфере с Китаем, Индией и другими странами макрорегиона.

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