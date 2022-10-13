США в сентябре добыли рекордные 2,8 млрд кубометров газа

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George Frey/Reuters

В сентябре объем добычи природного газа достиг рекордных 2,8 млрд кубометров в сутки. В итоге запасы газа в США составили 12,1 млрд кубометров. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики.

По данным министерства, текущий уровень добычи топлива превышает на 20% средний показатель за последние пять лет. Экспорт газа в среднем составлял 286 млн кубометров в сутки.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», США с декабря являются лидерами по экспорту сжиженного природного газа в Европу, при этом обогнав Катар, которому предлагается нарастить поставки в Европу, пожертвовав интересами азиатских покупателей. В сентябре Штаты поставили в Европу 4,7 млн тонн топлива.

Команда президента США Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном уже обратилась к Китаю, Японии, Южной Корее и Индии.

Ранее Белый дом подтвердил, что ведет переговоры с экспортерами газа по поставкам топлива в Европу взамен России.

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