Страны G7 призвали ОПЕК+ увеличить добычу нефти

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Reuters

Главы минфинов и руководители центробанков так называемой «большой семерки» — Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США – обратились к ОПЕК+ с призывом увеличить производство нефти. Об этом говорится в официальном заявлении, сделанном по итогам встречи, пишут РИА «Новости».

«Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков», – следует из документа.

Страны «семерки» также выразили готовность продолжать работать с ОПЕК+, несмотря на «разочаровывающее решение» картеля о снижении добычи топлива.

5 сентября 2022 года альянс ОПЕК+ решил снизить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября. Таким образом, уровень добычи топлива будет соответствовать показателям августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал данное решение. Он заявил журналистам, что снижение добычи позволит стабилизировать нефтяной рынок.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что решение ОПЕК+ снизить добычу нефти стало ответом на предложение Евросоюза ввести потолок цен на нее.

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