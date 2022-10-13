Министр ЕЭК Кожошев: большинство ЕАЭС союза перешли на оплату газа в рублях

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что практически все страны Евразийского экономического союза согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан может присоединиться к оплате в нацвалютах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах», — рассказал министр.

По его мнению, со временем торговля в нацвалютах будет набирать обороты, а рубль будет укрепляться из-за усиления взаиморасчетов в национальных валютах по всем направлениям стран, куда поставляется сырье и газ из РФ.

Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют достаточно ресурсов для работы в условиях западных санкций.