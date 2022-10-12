МВФ оценил финансовые потребности Украины в 2023 году

Подсчеты Международного валютного фонда показали, что финансовые потребности Украины за счет внешних вливаний в следующем году составят $3-4 млрд ежемесячно. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, слова которой приводит ТАСС.

Она отметила, что финансовые потребности Украины в 2023 году «останутся на очень высоком уровне».

«В настоящее время мы считаем, что в 2023 году они будут составлять около 3-4 млрд долларов в месяц», — уточнила Георгиева.

Несколькими днями ранее исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине $1,3 млрд. Средства, как отметили в МВФ, пойдут на удовлетворение потребностей, связанных с финансированием платежного баланса. Предоставленная сумма также «сыграет стимулирующую роль для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины», сообщили в фонде.

Вместе с тем в МВФ прогнозируют, что ВВП Украины по итогам 2022 года сократится на 35%.

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан до этого заявил, что рост госдолга страны 2023 году вырастет в два раза — до 6,4 трлн гривен ($174 млрд).