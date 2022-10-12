Дефицит бюджета США в минувшем финансовом году снизился вдвое до $1,4 трлн

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Дефицит федерального бюджета США в минувшем финансовом году, который завершился 30 сентября, сократился вдвое — с $2,8 трлн до почти $1,4 трлн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на предварительную оценку Бюджетного управление Конгресса (CBO).

Cуммарные доходы бюджета за этот период составили $4,9 трлн, увеличившись на 21% относительно предыдущего фингода. Расходы сократились на 8% до $6,3 трлн. Однако уровень дефицита превысил показатель предыдущего прогноза СВО примерно на $341 млрд.

«К сожалению, дефицит в размере свыше триллиона долларов, по-видимому, становится нормой.На фоне высокой инфляции и растущих процентных ставок нам нужно укрепить стабильность нашего бюджетного фундамента», — заявил глава организации Peter G. Peterson Foundation Майкл Питерсон.

13 сентября портал Morningstar со ссылкой на данные Министерства финансов Штатов сообщил, что бюджет США в августе претерпел сильный дефицит и составил $219,596 млрд. В июле этот показатель был на уровне $211,052 млрд. В то же время за одиннадцать месяцев финансового года размер дефицита удалось сократить ниже критической отметки $1 трлн — показатель сократился до $946 млрд.

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