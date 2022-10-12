Миллер отреагировал на планы ЕС ввести предельные цены на газ фразой из песни Хиля «Зима»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер вспомнил про строчку из знаменитой песни Эдуарда Хиля «Зима» в ответ на планы властей европейских стран ввести предельные цены на российский газ. Слова руководителя энергохолдинга приводит «РИА Новости».

«Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен на газ — «Газета.Ru»), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни — «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту — не забывайте нашу русскую культуру, изучайте», — заявил Миллер.

По его словам, в настоящее время никакого принуждения производителей газа к изменению ценовой политики «нет и быть не может».

«Надо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может. Поэтому «ледяной потолок» — это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры», — заключил Миллер.

27 сентября итальянское агентство ANSA узнало о требовании 13 стран Евросоюза ввести предельные цены на поставляемый в Европу газ. Послание подписали Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия, Мальта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Румыния. В документе отмечается, что «ограничение должно применяться ко всем сделкам».