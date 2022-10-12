BI: цены на нефть дойдут до $125 за баррель из-за реакции России на ввод предельной стоимости сырья

Реакция России на введение предельных цен на нефть со стороны западных стран грозит глобальному рынку дефицитом сырья. По этой причине стоимость нефти может подскочить до $125 за баррель, сообщает Business Insider (BI).

«Русские ясно дали понять: «Если вы заставите нас согласиться на ограничение цен, мы просто не будем поставлять вам нефть». По мере дальнейшего снижения добычи мы увидим рост цен. Это просто. И мы смотрим на 110-125 долларов, это для нас точка притяжения, когда речь идет о сырой нефти», — заявил ведущий стратег UBS по сырьевым товарам Доминик Шнайдер.

При этом пока о введении предельных цен договорились лишь страны G7. В политический альянс входят Канада, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Италия и США. Из-за возможного дефицита сырья убедить таких крупных потребителей нефти как Индия и Китай будет крайне сложно. На ситуацию также оказывает давление недавнее решение ОПЕК+ сократить ежесуточную добычу сырья на 2 млн баррелей в ноябре, добавил аналитик.

«Этот шаг ОПЕК+ рассматривается как пренебрежение к усилиям администрации Байдена по сдерживанию роста цен на нефть, а, следовательно, и на американский бензин, и привел к тому, что Белый дом обвинил ОПЕК в сговоре с Россией», — заключил Шнайдер.

12 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкции против РФ угрожают мировой энергетической безопасности и тормозят экономику. На многих рынках возникает дефицит энергетических ресурсов, в первую очередь это происходит на европейском рынке, где наблюдается дефицит газа, угля, нефтепродуктов и электроэнергии. Таких высоких цен не было 50 лет.