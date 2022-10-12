Новак: никто не даст точной информации о сроках восстановления «Северных потоков»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что точной информации о сроках восстановления поврежденных российских газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» никто дать не может и сначала нужно провести обследование. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической неделе в Москве, передает РИА «Новости».

«Точной информации никто не даст, нужно провести обследование, понять причины», — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможных сроках восстановления газопроводов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия направила ходатайства об участии в расследовании инцидентов на «Северных потоках» правительствам Швеции, Германии и Дании.

27 сентября Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. Ряд стран заявили о диверсиях и терактах на газопроводах.