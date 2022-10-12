Российские банки начали поднимать ставки по вкладам впервые с марта

Банки России в октябре впервые с начала весны стали повышать ставки по вкладам. Это следует из данных Центробанка, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

На 10 октября средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках достигла 6,67% годовых. По сравнению с третьей декадой сентября она выросла на 0,13 процентных пункта.

В марте ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых, банки следом повысили и доходность депозитов. После этого резкого скачка проценты по вкладам планомерно снижались. Сейчас наступил разворот тенденции – в октябре показатель начал расти по сравнению с концом сентября, когда средняя ставка по вкладам составляла 6,54% годовых.

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий, комментируя данные ЦБ, сообщил, что таким образом банки пытаются восполнить свои запасы наличных, сильно уменьшившиеся в последние недели.

«С 21 сентября начался существенный отток средств населения из банков, о чем свидетельствует мощный рост объема наличных денег в обращении. Банки вынуждены реагировать на этот отток повышением процентных ставок по вкладам», — объяснил аналитик.

Осадчий подчеркнул, что со второй декады марта на рынке вкладов установилась стабильная тенденция снижения ставок, они незначительно повысились лишь один раз во второй декаде августа.

«В первой декаде октября, вероятно, начался разворот этой тенденции», — констатировал Осадчий.

Он не исключил, что ЦБ еще до конца 2022 года повысит ключевую ставку. Действующая ставка – 7,5% годовых — уже явно «утрачивает связь с реальностью», добавил аналитик.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные ЦБ, 24-25 сентября объем наличных в обращении вырос на 114 млрд рублей, что говорит о росте спроса со стороны населения и бизнеса. Последний раз показатель выше 100 млрд рублей был в конце февраля и начале марта, следует из статистики регулятора.