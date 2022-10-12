Министр экономики Бранденбурга сообщил о падении давления в нефтепроводе «Дружба»

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Егор Еремов/РИА «Новости»

Министр экономики немецкой земли Бранденбург Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе «Дружба», где произошла утечка, — в частности, во второй магистрали. Его цитирует РИА «Новости».

«Произошло падение давления в «Дружбе», в частности, во второй магистрали», — приводит агентство слова Штайнбаха. По его словам, причины утечки все еще выясняются.

Нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по «Дружбе», стороны в настоящее время выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в город.

Утром 11 октября утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию. Об этом сообщил оператор польского участка Pern.

Позднее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что утечка произошла ближе к границе с Германией.

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