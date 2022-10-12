«Транснефть»: утечка нефти из нефтепровода «Дружба» произошла ближе к границе с Германией

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что утечка нефти из нефтепровода «Дружба» произошла в Польше ближе к границе с Германией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Утечка на территории Польши, ближе к границе с Германией», — заявил Андронов.

По его словам, пока неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы устранить повреждения.

Ранее пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский говорил, что утечка нефти из нефтепровода «Дружба» продлится еще несколько часов.

По его словам, передача нефти на одной из двух ниток нефтепровода прекращена, и давление в ней падает.

На месте утечки работает аварийная служба оператора Pern, которая занимается откачкой нефтепродукт в цистерны. Он также подчеркнул, что все действия в данный момент сконцентрированы на защите территории.

Оператор польского участка Pern сообщал об утечке нефти во вторник вечером.