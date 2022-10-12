Bloomberg: аренда судов для перевозки СПГ по Атлантике достигла рекордных $397,5 тыс.

Стоимость перевозки СПГ по Атлантике достигла исторического максимума

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Стоимость аренды судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в Атлантическом океане достигла максимальных показателей, превысив $397 тыс. в день. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на трейдеров и данные компании Spark Commodities.

«Стоимость аренды судна для перевозки СПГ в Атлантике во вторник подскочила до 397 500 долларов в день, превысив рекордный максимум, установленный в прошлом году в Тихом океане», — отметили в публикации.

По данным агентства, цены на аренду судов для перевозки СПГ так резко выросли из-за того, что Европа пытается нарастить запасы топлива перед зимой. При этом до конца года свободных судов очень мало, а те, которые есть, сдаются по высокой цене. Кроме того, крупные энергокомпании отказываются сдавать свои суда в аренду из-за того, что опасаются остаться без свободного флота, когда он будет необходим.

В Bloomberg добавили, что ситуация с дефицитом судов дошла до того, что поставщики СПГ в Азии предлагают газ уже из портов погрузки. При этом те, у кого нет судов, ищут покупателей с возможностью транспортировки.

В начале июня газета Financial Times писала, что стоимость фрахта танкеров, перевозящих СПГ, приблизилась к десятилетнему максимуму. Согласно данным Clarksons Platou Securities, цена фрахта достигла $120 тыс. в сутки.

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