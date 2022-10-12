Утечка обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше

Разгерметизацию нефтепровода «Дружба», ведущего в ФРГ, обнаружили в Польше

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Reuters

Утечка обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода Дружба в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, сообщил оператор польского участка Pern. Его цитирует телеканал RFM24.

«Во вторник, поздно вечером, системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе «Przyjaźń» [«Дружба» — польск.] на одной из двух линий западного участка трубопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — говорится в сообщении.

Повреждение произошло на магистрали, по которой сырая нефть поступает в Германию. Утечка из нефтепровода, обслуживаемого PERN, произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

«На данный момент причины инцидента не известны — перекачка в поврежденном трубопроводе была немедленно остановлена. Второй трубопровод работает без изменений», — пояснили в Pern.

Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе Померанский участок, по которому нефть танкерами транспортируется в Польшу, а затем и в Германию, работают в штатном режиме. Оператор также сообщил, что обеспечивает охрану места происшествия.

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