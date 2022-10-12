Телеведущий Константин Ивлев открыл магазин товаров для дома на фоне ухода западных компаний

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев решил запустить бренд Ivlev Chef Home BY Kitchen на фоне дефицита магазинов с домашней кухонной утварью, который образовался из-за ухода с российского рынка западных компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на представителя компании.

В Москве открылся первый магазин розничной сети товаров для дома Ivlev Chef Home BY Kitchen — совместный проект шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева и производителя посуды и текстиля для дома BY. При этом в планах у бренда открытие еще двух магазинов в столице до конца года. При этом компания собирается открывать точки и в регионах, отметил представитель сети.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что на российском рынке сейчас наблюдается явный дефицит хороших магазинов с товарами для дома. При этом в сегменте товаров для дома, включая кухонную утварь, собираются развиваться и fashion-ретейлеры. Например, российский бренд Lime и «Стокман» планируют выйти на рынок в 2023 году.

Аналитики посчитали, что тормозить развитие проекта Ивлева в регионах будет расширение онлайн-продаж, так как инвестиции в одну точку могут в среднем составить около 10 млн рублей. Но скорость развития в регионах будет также зависеть от правильной логистики и ценовой политики бренда, так как в регионах более чувствительны к высоким ценам.

17 августа заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявил, что уход шведской компании по продаже мебели и товаров для дома IKEA с российского рынка освобождает нишу размером в $1 млрд.