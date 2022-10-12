Кондитерская фабрика «Победа» начала производить полуфабрикаты для приготовления десертов

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Московская кондитерская фабрика «Победа» начала выпуск шоколадных масс для приготовления десертов в ресторанах, небольших производствах и в домашних условиях на фоне снижения поставок шоколада в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на представителя компании.

Московская фабрика «Победа» начала производить для рестораторов и кондитеров шоколадные массы, часть которых ранее поставлялась из Европы. Ассортимент насчитывает 23 вкуса, а в новую производственную линию уже вложили 350 млн рублей. При этом гендиректор «Победы» Ольга Муравьева уточнила, что запуску нового сегмента в производство помог рост продаж через онлайн и увеличение числа кофеен.

В компании добавили, что в последнее время стоимость упаковки выросла на 20%, сахар подорожал на 27%, а цены на какао-продукты поднялись на 5-7%. Кроме того, выросли расходы на логистику. При этом удерживать затраты помогает использование, в большинстве случаев, натурального сахарозаменителя.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что после уменьшения активности зарубежных поставщиков шоколада, образовалась свободная ниша, при этом спрос на шоколадные продукты будет со стороны мелких и средник компаний. Однако развитию рынка будет мешать снижение платежеспособности населения, ведь шоколад не может быть дешевым продуктом.

30 июня южноуральское предприятие «Подовинновское молоко» запустило новую линию производства и стало выпускать мороженое из собственного сырья — натурального молока, хоть и в «сгущенном виде», при этом оно сохраняет все свои полезные свойства.

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