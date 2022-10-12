В Минфине указали на необходимость большего числа банков в России из-за санкций

Замминистра финансов России Алексей Моисеев в беседе с радиостанцией «Москва FM» заявил, что банков в стране требуется больше, чем было необходимо в допандемийный период.

Он отметил, что такая потребность в банках связана с введением западных санкций, из-за которых определенные виды экономической деятельности пришлось сегментировать.

Кроме того, по словам Моисеева, несмотря на рестрикции российский рынок нельзя изолировать, и в Минфине даже не видят к этому никаких предпосылок.

Замминистра также добавил, что ряд иностранных инвесторов из «недружественных» стран ищут способы вернуться на российский рынок. Однако называть эти государства Моисеев не стал.

Накануне сообщалось, что российские банки вслед за кредитованием в юанях могут начать выдавать займы и в других валютах дружественных стран, в том числе в турецкой лире и индийской рупии, а в перспективе в тенге, гонконгском долларе и дирхамах.