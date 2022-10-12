В Минфине указали на необходимость большего числа банков в России из-за санкций

Замминистра финансов России Моисеев: стране требуется больше банков, чем до пандемии

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Замминистра финансов России Алексей Моисеев в беседе с радиостанцией «Москва FM» заявил, что банков в стране требуется больше, чем было необходимо в допандемийный период.

Он отметил, что такая потребность в банках связана с введением западных санкций, из-за которых определенные виды экономической деятельности пришлось сегментировать.

Кроме того, по словам Моисеева, несмотря на рестрикции российский рынок нельзя изолировать, и в Минфине даже не видят к этому никаких предпосылок.

Замминистра также добавил, что ряд иностранных инвесторов из «недружественных» стран ищут способы вернуться на российский рынок. Однако называть эти государства Моисеев не стал.

Накануне сообщалось, что российские банки вслед за кредитованием в юанях могут начать выдавать займы и в других валютах дружественных стран, в том числе в турецкой лире и индийской рупии, а в перспективе в тенге, гонконгском долларе и дирхамах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть