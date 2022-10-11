Посол США пообещал Сербии помочь «отойти от России» в энергетике

Посол США в Сербии Кристофер Хилл пообещал помочь Белграду «отойти от России» в вопросе энергоснабжения, передает телеканал N1.

«Не знаю, нахожусь ли в той позиции, чтобы комментировать это, так как не знаю все детали, но то, что Сербии требуется – диверсифицировать свои источники снабжения энергией и в этом смысле отойти от России, которая показала себя как очень ненадежный поставщик», — сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что по договору с Венгрией Сербия построит нефтепровод протяженностью 128 км для соединения с венгерской сетью нефтепроводов.

По его словам, новый нефтепровод позволит Сербии платить меньший транзитный налог. В качестве еще одного варианта власти рассматривают строительство нефтепровода в Албанию до порта Дуррес.

Вучич добавил, что на сегодняшний день запасов дизельного топлива в Сербии хватит на 75 дней в случае, если поставки прекратятся, запасов бензина — на 59 дней.