Замгенсека ООН отправится в Москву для переговоров по зерновой сделке

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Global Look Press

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс и генесекретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен отправятся 16 октября в Россию для проведения переговоров по зерновой сделке. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Что касается Гринспэн и Гриффитса, ожидается, что они отправятся в Москву в воскресенье», — сказал он.

Ранее Дюжаррик заявил, что Украина заинтересована в продлении сделки по экспорту зерна по Черному морю.

Представитель ООН подчеркнул, что продление сделки является приоритетом для генерального секретаря организации. Он также выделил эффективность достигнутых договоренностей и их влияние на мировые цены на продовольствие.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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