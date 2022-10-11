К сентябрю россияне взяли на 42% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

За февраль-август 2022 года банки выдали россиянам на 42% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из свежей статистики Центробанка, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

За тот же период сократился на 28,9% и объем выданных жилищных кредитов. Сильнее всего среди российских регионов выдача ипотеки упала в Крыму - на 27,1%. При этом в соседнем Краснодарском крае был зафиксирован рекордный рост (+35,0%).

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий, комментируя данные регулятора, отметил, что россияне стали реже обращаться за ипотекой в марте из-за высоких ставок. Ипотека подорожала после увеличения ключевой ставки сразу до 20% годовых 18 марта.

«Плюс банки увеличивали ставки по ипотеке из-за возросших кредитных рисков», — сообщил аналитик.

По его словам, пик охлаждения ипотечного рынка пришелся на апрель и май этого года.

«Затем начался разогрев. В августе объем выданной ипотеки вырос на 4,3% по сравнению с июлем. Основная причина разогрева рынка – снижение процентных ставок. Вслед за ключевой ставкой снижаются и ипотечные ставки. Большую роль в стабилизации этого рынка играет льготная ипотека», — отметил Осадчий.

ЦБ последовательно снижает ключевую ставку с 10 апреля 2022 года. 10 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%. 26 мая ключевая ставка была уменьшена до 11% годовых. 22 июля – до 9,5%. 16 сентября ЦБ снизил ставку до 7,5% годовых.

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