Сбербанк нарастил объемы розничных кредитов до 11,4 трлн. рублей по итогам сентября

Сбербанк нарастил розничные кредиты на 2% до 11,4 трлн. рублей к концу сентября 2022 года. Драйверами роста выступили ипотечные кредиты, сообщил «Газете.Ru» первый заместитель председателя правления финансовой организации Кирилл Царев.

«Сбербанк в сентябре 2022 года нарастил розничные кредиты на 2% до 11,4 трлн. рублей. Драйвером выступали ипотечные кредиты (+2.4% за сентябрь с учетом секьюритизации)», — заявил Царев.

При этом розничным клиентам Сбербанк за первый осенний месяц предоставил кредиты на 523 млрд рублей. По итогам трех кварталов финансовой организации удалось нарастить объемы розничного портфеля кредитов на 3,5%. Рост этого показателя с начала года составил 7,3%. За третий квартал также увеличилось число выдач потребительских кредитов, уточнил он.

«Выдачи потребительских кредитов в 3 квартале в 2,5 раза превышают показатели второго квартала, ипотеки — в 2,8 раза», — заключил Царев.

19 сентября директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков заявил об улучшении условия промо-акции по потребительским кредитам, которая действует до 3 октября 2022 года включительно. Минимальные ставки на первый месяц в рамках акции составляют 4,9% для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ и 5,9% для тех, у кого нет подписки.