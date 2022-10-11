Минпромторг заявил об отсутствии намерений у «AliExpress Россия» свернуть бизнес

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) не получал уведомлений от «AliExpress Россия» о планах ухода с рынка страны. Слова заместителя главы ведомства Виктора Евтухова приводит «РИА Новости».

По данным издания The Bell, четыре акционера компании, включая Alibaba, отказались продолжать финансирование «AliExpress Россия». Евтухов заявил, что Минпромторгу известны планы китайской фирмы.

«Нам известны планы AliExpress. Несмотря на то, что проходит информация о том, что Alibaba собирается сокращать свое присутствие и развитие площадки в России, мы знаем, что есть планы по окончанию строительства фулфилмент-центра в Екатеринбурге с большим размером инвестиций — более 6 млрд рублей — и 70 тыс. кв. м. площади», — сообщил Евтухов в кулуарах форума Ecom Retail Week-2022.

В то же время он предположил, что с учетом строительства центра компания не будет замораживать деятельность в России. Однако в случае решения крупнейшего акционера компании Alibaba сократить присутствие AliExpress удастся выполнить все задачи на российской рынке.

27 июля РБК сообщил, что компания предпринимателя из Китая Джека Ма Alibaba Group в августе 2021 года профинансировала на $192 млн инвестиционный раунд совместного предприятия «AliExpress Россия». В 2021 году товарооборот компании на рынке России вырос год к году на 46% до 306 млрд руб. При этом доля продаж российских предпринимателей на торговой площадке составила 36%.