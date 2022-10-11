Вице-премьер Спыну: Молдавия получает всю электроэнергию из Приднестровья

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика получает недостающие объемы электроэнергии из непризнанного Приднестровья после остановки поставок с Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Спыну, с 11 октября 2022 года вся электроэнергия поступает в страну от Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье.

Он также отметил, что правительство Молдавии продолжает переговоры с Евросоюзом, Румынией и Украиной для диверсификации поставок.

До этого украинские операторы «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» поставляли Молдавии 33% электроэнергии, а у Молдавской ГРЭС страна закупала 67%.

В начале сентября Андрей Спыну заявлял, что Украина сможет обеспечить Молдавию электроэнергией в случае прекращения поставок с Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

В августе Спыну сообщал, что правительство Молдавии ведет переговоры с Украиной по вопросу закупки 100% электроэнергии.