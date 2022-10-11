Только семи процентам россиян хватает денег от основного источника заработка

Лишь каждому тринадцатому россиянину хватает на жизнь тех денег, которые он получает по основному месту работы. Остальные имеют дополнительный доход или же ищут его источники. Это следует из опроса, который проводила финансовая онлайн-платформа Webbankir. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Исследование проводилось с 26 сентября по 5 октября, в нем приняли участие 1200 человек со всей страны.

«46,7% опрошенных заявили, что имеют источник дополнительного дохода помимо основной работы. Как правило, это подработка, сдача в аренду жилья, банковские вклады или доход от акций, облигаций. Почти столько же людей (46%) заявили, что находятся в поиске дополнительных источников заработка. И только 7,3% не нуждаются в них, так как им хватает текущей зарплаты», — говорится в результатах опроса.

При этом четверть респондентов (24,2%) оценивают свое материальное положение как хорошее. Еще треть (35,3%) считают его средним. 40,5% россиян заявили, что их финансовое положение сейчас тяжелое.

Кроме того, из опроса следует, что больше половины граждан не строит долгосрочных планов на будущее – таких оказалось 51,5%.

«28,7% вообще не занимаются планированием, а 22,8% загадывают не более чем на два-три месяца вперед. Тем не менее, 48,5% все же имеют долгосрочную жизненную стратегию», — сообщают авторы исследования.