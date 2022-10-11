Цены на пшеницу выросли до максимума на фоне эскалации на Украине впервые с конца июня

Цены на пшеницу резко поднялись на 6,6% всего за день и достигли $9,38 за бушель впервые с 23 июня. Об этом свидетельствуют данные Dow Jones Market Data, передает «Интерфакс».

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго накануне подскочили на 6,6%, до $9,38 за бушель на фоне эскалации конфликта на Украине и опасений по поводу поставок зерна. Это рекордное значение с 23 июня. При этом во вторник котировки постепенно опускаются, и после открытия торгов падение составило 1,4%.

Аналитики сошлись во мнении, что неопределенность ситуации и осложнение обстановки на Украине приводят к росту котировок пшеницы, при этом новостные заголовки лишь подогревают цены на этой неопределенности. Также возникли сложности с поставками зерна из Австралии из-за наводнений, которые могут снизить урожай в этом году.

10 октября вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что рост цен на пшеницу на мировых биржах вызван эмоциями на фоне ракетных ударов России по объектам инфраструктуры Украины. При этом обострение конфликта может поставить под вопрос согласие обеих сторон на продление зерновой сделки, которая завершится примерно через месяц.