Продажи книг о нацистской Германии выросли на 20% с начала частичной мобилизации

С начала частичной мобилизации в России на 20% выросли продажи книг о Второй мировой войне и гитлеровской Германии. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные книготорговой сети «Читай-город».

Самая резкая динамика по продажам оказалась у книги «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта (книга о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну). В период с 21 сентября по 4 октября ее продажи выросли на 405% по сравнению с периодом 7–20 сентября, отметили в публикации.

Участники рынка сошлись во мнении, что после начала частичной мобилизации спрос на литературу о Второй мировой войне и гитлеровской Германии начал расти. При этом в ГК «ЛитРес» отмечают, что спрос на вышеупомянутую книгу Старгардта у них вырос в 17 раз. Однако в целом наблюдается спад продаж на обычную литературу, и с 21 сентября конечные продажи упали на 20%.

По словам литературного критика Галины Юзефович, люди пытаются понять через книги, что сейчас происходит. То есть люди интуитивно ищут исторические эпохи, где нашли бы для себя связывающие события с сегодняшним днем.

В начале сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева писал, что продажи бумажных книг в России за год сократились на 6%, а по сравнению с допандемийным 2019 годом упали на 12% из-за ухудшения покупательской способности населения.