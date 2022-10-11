Сенатор США предложил прекратить поставку оружия Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес, демократ, предложил прекратить поставки оружия Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Менендес считает, что Саудовская Аравия приняла решение по сокращению добычи нефти, руководствуясь своими экономическими интересами.

«США должны немедленно заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией по всем аспектам, включая продажу вооружений и сотрудничество в сфере безопасности, за рамками того, что является абсолютной необходимостью для защиты наших военнослужащих и интересов», — заявил Менендес.

Также сенатор добавил, что, будучи председателем комитета по иностранным делам сената, не одобрит какое-либо сотрудничество с Эр-Риядом, пока страна не изменит свою позицию по конфликту на Украине.

Ранее бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявляла, что страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти назло американскому президенту Джо Байдену.