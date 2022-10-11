Правительство Новой Зеландии предложило облагать налогом коровью отрыжку и мочу

Правительство Новой Зеландии в рамках борьбы с изменением климата предложило облагать налогом парниковые газы, которые сельскохозяйственные животные выделяют в результате отрыжки и мочеиспускания, однако фермеры осудили данную инициативу. Об этом сообщает Blooomberg.

В новозеландском правительстве заявили, что подобный налог будет первым в мире, при этом фермеры смогут возместить затраты, увеличив цену на свою продукцию.

Как рассказал президент Федерации фермеров Эндрю Хоггард, фермеры более двух лет пытались работать с правительством над планом сокращения выбросов, который не приведет к сокращению производства.

«Наш план состоял в том, чтобы фермеры продолжали заниматься сельским хозяйством», — сказал Хоггард.

По его мнению, если такой налог примут, то люди будут продавать свои фермы «так быстро, что вы даже не услышите, как собаки лают в кузове пикапа, когда они уезжают».

Как считают оппозиционные депутаты от консервативной партии ACT, подобный план фактически увеличит выбросы во всем мире за счет переноса сельского хозяйства в другие страны.

Молочная продукция для Новой Зеландии является важнейшим источником доходов. Всего на страну с пятимиллионным населением приходятся около 10 млн мясного и молочного скота и 26 млн овец.

Ранее ученые выяснили, что из-за изменения климата озера становятся менее голубыми.