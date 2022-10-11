Стоимость «мобилизационного набора» в России составляет около 7 тыс. рублей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Стоимость потребительских товаров из «мобилизационного набора» в России составила около 7 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

По информации агентства, стоимость набора снизилась на 7% за две недели.

«Средний размер покупки по набору предметов из «мобилизационного набора» составляет 7009 руб., что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее», — говорится в отчете «Чек Индекс».

Сообщается, что сильнее всего подорожали походные сидушки, их стоимость выросла на 24%. Цена кускового мыла увеличилась на 19%, тактических перчаток — на 16%. Подшлемники выросли в цене на 7%, зубные щетки — на 5%, аптечки — на 1%.

При этом мультитулы подешевели на 27%, комплекты одноразовых автономных грелок — на 19%, батарейки — на 17%, фонарики — на 11%, комплекты термобелья — на 6%.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев обратились к генпрокурору с просьбой проверить, как были потрачены средства, выделенные на финансирование тыла.

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