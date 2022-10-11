Bloomberg: британцы раскупают одеяла и теплую одежду из-за предстоящей «трудной зимы»

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Brais G. Rouco/Global Look Press

Жители Великобритании готовятся к сокращению потребления электроэнергии этой зимой, купив одеяла, теплую одежду и энергосберегающие приборы на фоне резкого роста цен на газ и электроэнергию. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание со ссылкой на исследование Британского консорциума розничной торговли (BRC), в сентябре потребители стали меньше покупать дорогостоящие товары, такие как компьютеры, телевизоры и мебель. При этом общая стоимость продаж выросла на 2,2% по сравнению с прошлым годом.

В материале отмечается, что объем продаж продолжал падать, так как борющиеся с инфляцией домохозяйства приготовились к 27-процентному увеличению цен на энергоносители 1 октября.

По словам исполнительного директора BRC Хелен Дикинсон, растущие расходы мешают розничным торговцам снижать цены для домохозяйств, испытывающих трудности. Она также предупредила, что эта зима будет сложной как для продавцов, так и для потребителей.

«Как для розничных продавцов, так и для потребителей намечается трудная зима. Затраты растут по всей цепочке поставок розничных продавцов, фунт остается слабым, процентные ставки растут, а напряженный рынок труда увеличивает стоимость найма», — сказала Дикинсон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что европейские страны зимой будут бороться с трудностями на фоне энергетического кризиса.

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