Сербия усилит охрану своего участка «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна усилит охрану своего участка «Турецкого потока» после предупреждения президента России Владимира Путина о «вероятности совершения диверсий» на газопроводе. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, подобная диверсия могла бы прервать поставки газа в страну. Вучич отметил, что поручил агентству безопасности Сербии и полиции организовать защиту газопровода с помощью вертолетов.

Сербский лидер также сообщил, что запросит дополнительную информацию у российской стороны о попытке диверсии на «Турецком потоке».

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что чешская армия усилила охрану стратегических объектов в республике после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом она сообщила в эфире Чешского телевидения.

По ее словам, подразумеваются склады боеприпасов и другие объекты, которые имеют ключевое значение для инфраструктуры страны. По мнению главы чешского Минобороны, со стороны России есть угроза ослабления оборонной промышленности помогающих Украине стран.