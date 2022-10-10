Банк «Хоум кредит» приостановил переводы в иностранной валюте

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Банк Хоум Кредит

Банк «Хоум кредит» больше не может продолжать прием входящих и исходящих переводов в зарубежной валюте из-за действующих ограничений со стороны иностранных банков-корреспондентов. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

«Из-за действий иностранных банков-корреспондентов на данный момент мы не можем гарантировать проведение валютного перевода даже с увеличенными сроками. Поэтому, чтобы не подвергать риску интересы и средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными, мы вынуждены временно приостановить переводы в иностранной валюте», — говорится в пресс-релизе банка.

Однако в настоящее время банк ведет поиск альтернативных каналов для осуществления валютных переводов. Представители финансовой организации предупредят клиентов о восстановлении операций дополнительно.

«Специалисты банка работают над решением данного вопроса: мы ищем альтернативные каналы для осуществления валютных переводов. О восстановлении возможности приема входящих и исходящих переводов в иностранной валюте мы сообщим дополнительно», — сообщается в заявлении.

17 мая группа PPF, в которую входит банк «Хоум Кредит», объявила о решении продать банковские активы в России. Бизнес передали дочерней компании группы инвесторов во главе с бывшим президентом Российской торговой системы Иваном Тырышкиным. Под продажу также попал и казахстанский банк «Хоум Кредит».

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