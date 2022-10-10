Российский рынок акций начал неделю со снижения из-за дивидендных отсечек «Газпрома» и «Татнефти»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Рынок акций России начал неделю со снижения основных индексов из-за отсечки полугодовых дивидендов «Газпрома» и «Татнефти». Еще одним фактором спада стал рост геополитической напряженности после обострения конфликта на Украине, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

После утреннего обвала ниже 1800 пунктов индекс Мосбиржи сумел отыграть спад и ближе к вечерней сессии закрепился на отметке выше 1900 пунктов. По состоянию на 19:56 мск, котировки торговой площадки составили 1910,37 пункта.

Это произошло на фоне ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам. По состоянию на 18:59 мск, курс американского доллара составил 62,75 рубля (+1,85%). Данный показатель стал максимальным с 11 августа. В то же время индекс РТС по итогам дневных торгов опустился на 4,1% и оказался на отметке 963,88 пункта.

10 октября специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов связал утреннее падение акций «Газпрома» с дивидендной отсечкой. Пятница стала последним днем, когда ценные бумаги энергохолдинга можно было купить для получения акционерских выплат за текущий год. По состоянию на 19:40 мск, стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже составляла 163,2 рубля за штуку (-16,38%).

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