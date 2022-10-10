Reuters: Франция направила часть стратегических запасов топлива для нужд производителей сахара

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Франция направила стратегические запасы топлива на нужды производителей сахара. Местные предприятия предупреждали о рисках срыва уборки сахарной свеклы из-за дефицита горючего, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный синдикат сахарозаводчиков.

Основной период работы сахарных заводов Франции традиционно начинается в сентябре и завершается в феврале. Однако бесперебойность работы предприятий напрямую зависит от наличия у фермеров достаточного количества топлива для уборки сахарной свеклы и ее транспортировки на завод для переработки, говорится в материале.

В то же время в стране продолжается забастовка сотрудников крупной энергетической компании TotalEnergies. Протестующие требуют от руководства концерна повышения заработной платы на 10% и ее индексации на 2022 год с учетом резкого роста инфляции. Местные профсоюзы приняли решение продлить забастовку на неопределенный срок — вплоть до выполнения поставленных требований.

10 октября телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство энергетических преобразований страны сообщил, что около 30% автозаправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива. Это произошло из-за блокировки нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil.

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