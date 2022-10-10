Еврокомиссия начала готовить предложения по закупкам газа на 2023-2024 года

Представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что в ближайшее время ЕК представит предложения по закупкам газа на 2023-2024 года. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, уже с весны европейские страны должны проводить более согласованные действия, чтобы пройти следующую зиму с заполненными хранилищами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил странам Евросоюза сформировать альянс с «друзьями в Японии и Южной Корее», а также ряда других стран для снижения цен на газ.

По данным издания, Шольц представил эту идею лидерам ЕС на полях неформального саммита в Праге. Согласно его плану, Германия будет использовать свое председательство в G7, которое продлится до конца года, для формирования глобального альянса по снижению цен на газ.

Один из официальных лиц пояснил, что в это объединение войдут государства «Группы семи» и энергодефицитные страны Азии, такие как Япония и Южная Корея, которые являются одними из крупнейших в мире покупателей сжиженного природного газа.