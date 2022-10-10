DHL опровергла сообщения о планах по возобновлению экспресс-доставки по России

Международная логистическая компания DHL заявила, что не планирует возобновлять экспресс-доставки по России. Соответствующее заявление пресс-службы фирмы приводит ТАСС.

Telegram-канал «Новости Москвы» распространил фотографии офиса DHL на Тверской-Ямской улице с баннерами, на которых сообщалось о возобновлении услуг по экспресс-доставке с 11 октября.

«Офис DHL Express в указанном в посте Telegram-канала «Новости Москвы» в здании на Тверской-Ямской повторно открываться 11 октября не будет, данная информация является некорректной», — сообщили в пресс-службе компании.

Представитель логистической фирмы предположил, что данный баннер мог принадлежать сторонней организации, никак не связанной с группой DPDHL. Работающие сервисные отделения DHL Express следует проверять на сайте компании.

29 июля партнер агентства маркетинговых исследований Data Insight Федор Вирин связал прекращение DHL Express внутрироссийских перевозок с падением рентабельности бизнеса. Объем клиентов международной компании DHL в России в условиях международных санкций против Москвы существенно сократился, указал он.