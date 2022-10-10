«Инком-Недвижимость»: в Москве увеличатся скидки на съемное жилье на фоне мобилизации

В Москве и Подмосковье может стать больше скидок на аренду недвижимости из-за проведения мобилизации в России. Слова директора «Инком-Недвижимости» Оксаны Поляковой приводит NEWS.ru.

По ее словам, за последние недели собственники жилья стали чаще сдавать свои квартиры, в то время как спрос на них упал.

«Традиционно дисконты и преференции арендаторам приходят на рынок на фоне понижения спроса. Поэтому в ближайшей перспективе, если число арендных квартир будет расти, а спрос не увеличится, арендаторам будут предоставлять всевозможные преференции, включая и скидки», — заявила Полякова.

4 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «Инком-Недвижимости» сообщила, что после начала мобилизации москвичи стали массово избавляться от жилья. Число заявок на срочную продажу квартир в столице за это время выросло втрое.

На тенденцию повлиял ряд факторов, один из главных — общая неопределенность на российском рынке недвижимости. При этом скидки на жилье в некоторых случаях достигают 20%.