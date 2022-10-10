Давление в целой нитке «Северного потока — 2» снизили в целях предосторожности

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Hannibal Hanschke/Reuters

Давление в неповрежденной нитке «Северного потока — 2» уменьшено в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что давление в нитке В снижено примерно до 50 бар. В компании заверили, что дальнейшие шаги будут зависеть от результатов обследования ниток СП2 и переговоров с вовлеченными государственными органами.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. По мнению шведских сейсмологов, данные происшествия стали следствием взрывов. Nord Stream назвала беспрецедентными повреждения на «Северном потоке».

Накануне стало известно, что полиция Германии совместно с военно-морскими силами ФРГ приступила к выяснению обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

6 октября служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на российских газопроводах.

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