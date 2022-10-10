Россия и Киргизия собираются реализовать инвестпроекты на $500 млн

Россия и Киргизия подписали около 20 документов о реализации инвестпроектов на $500 млн

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По итогам кыргызско-российского инвестиционного форума Россия и Киргизия подписали порядка 20 документов о реализации инвестпроектов на сумму в $500 млн. Об этом заявил председатель правления Российско-кыргызского фонда развития Артем Новиков.

«Подписано порядка 20 документов о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 500 млн долларов. Среди этих документов имеются проекты, где уже заложены капсулы и начато строительство. Речь идет о крупнейшем проекте по строительству завода газобетона и двух социальных проектов в Баткенской области», — отметил Новиков.

По его словам, также будет прорабатываться договор на $50 млн, в котором речь идет о строительстве пятизвездочного отеля на Иссык-Куле. При этом в 2023 году есть надежды на то, что можно будет приступить к реализации этого проекта. Также подписаны соглашения по строительству солнечных станций и поставке российской техники для железной дороги.

Он добавил, что работа по улучшению взаимодействия двух стран началась еще в 2021 году.

9 октября спикер национального собрания парламента республики Джейкоб Муденда заявил, что Зимбабве интересуют российские инвестиции, как в горнодобычу, так и в разведку ископаемых. По его словам, РФ представлена в Зимбабве организациями по добыче алмазов, золота и платины.

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