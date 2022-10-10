«Ведомости»: магазины «Иль де Ботэ» возобновляют работу в России вместо Sephora

Магазины косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» возобновляют работу в России и откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компаниям.

«Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora», — сказано в сообщении. Эту информацию подтвердил представитель «Иль де Ботэ», который рассказал, что уже сменил вывеску флагманский магазин Sephora в ТЦ «Авиапарк», а ребрендинг всех остальных точек будет закончен до января 2023 года.

По информации издания, бизнес Sephora в России выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов.

Ранее сообщалось, что французский косметический бренд Sephora продаст все свои 88 магазинов в России своему местному генеральному директору, который возьмет на себя управление сетью «Иль де Ботэ».