Coldiretti: энергоцены в Италии угрожают работе 25 тысяч агротуристических комплексов

Высокие цены на энергоносители ставят под угрозу работу более 25 тысяч итальянских агротуристических комплексов, которые ежегодно посещают около 14 млн человек. Об этом сообщает Utilitalia со ссылкой на данные ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Уточняется, что больше половины посетителей комплексов составляют иностранные туристы. По информации Coldiretti, рост расходов угрожает экономической устойчивости туристического предложения в сельской местности.

Ранее президент ассоциации промышленников севера Италии Assolombarda Алессандро Спада заявил, что энергетический кризис может привести к закрытию многих компаний в стране.

4 октября заместитель главного редактора ll Giornale Никола Порро в своей колонке в газете указал, что для Евросоюза наступил час расплаты из-за непродуманной политики в сфере энергетики.