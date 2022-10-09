Во Франции забастовки на нефтеперерабатывающих заводах продлили вопреки дефициту топлива

Работники французских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих компаниям TotalEnergies и Esso-ExxonMobil, решили продлить многодневную забастовку, несмотря на исчерпание запасов топлива на автозаправках. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По словам координатора Всеобщей конфедерации труда Эрика Селини, было принято решение о том, что забастовки будут продолжать повсюду. Он добавил, что подобная ситуация связана с отказом работодателей отвечать на предложения профсоюзов о повышении зарплаты сотрудникам нефтеперерабатывающих заводов.

В публикации отмечается, что представители профсоюзов настаивают на повышении заработка на 10%, но предприятия согласны повысить оклад работников только на 5,5%.

Ранее стало известно, что сотрудники трех нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon устроили забастовку в ряде регионов Франции, после чего в стране возникла нехватка топлива на АЗС.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доля поставок российского природного газа на европейских рынках снизилась с начала года с 30-35% до 7,5%. По словам главы Франции, страны ЕС договорились продолжать разрабатывать меры, направленные на смягчение роста цен в Европе из-за усиления энергетического кризиса.