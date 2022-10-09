Шведский застройщик Bonava продал российский бизнес компании G-Group

Шведский застройщик Bonava продал свой бизнес в России группе компаний G-Group из Казани. Об этом сообщается на сайте компании.

Ожидается, что сделка завершится в течение полугода, ее сумма составляет €98 млн.

Как сообщили в компании, решение принято в связи с геополитической ситуацией. Пресс-служба отметила, что из-за ухода с российского рынка потери Bonava составят до €27 млн.

Ранее сообщалось, что компания Sony Music полностью уходит из России.

Sony Music — первый музыкальный мейджор-лейбл, полностью покидающий Россию. Российское подразделение и его сотрудники теперь будут относиться к местной управляющей компании, основанной экс-директором Sony Music Russia Ариной Дмитриевой.

По данным инсайдеров, компания будет представлять только российских музыкантов. Треки международных исполнителей, работающих с Sony Music, планируется исключить из российских стриминговых сервисов. Известно, что Sony принадлежат права на дистрибуцию песен Элвиса Пресли, Бейонсе, Селин Дион, Бритни Спирс, Майкла Джексона, Адель и др.